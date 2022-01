Luciano e Jessilane batem boca - reprodução da TV Globo

Publicado 22/01/2022 17:13

Rio - O clima de paz entre os participantes do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, está aos poucos acabando. É que Luciano e Jessilane protagonizaram a primeira discussão do reality na madrugada deste sábado. Tudo começou quando o brother reclamou das críticas que ouviu da professora de biologia durante um bate-papo com Natália e Lucas. No entanto, o ator e bailarino não esperava que ela estivesse ouvindo tudo.

Jessi, então, não se intimidou e foi até Luciano. “Eu sou professora, meu ouvido é ótimo e eu sei que você está falando de mim”, começou ela. "É o seguinte: na hora que eu brinquei com você, eu falei que estava falando sobre cada um. De fato, desde o início, eu tinha falado que uma pessoa que eu não me identificaria teria sido você. É por causa do jeito que você fala, as suas atitudes, a sua forma de pensar. Acho que a gente não se daria bem nesse sentido. Hoje eu não vejo como problema, mas a longo prazo talvez isso seja um problema", destacou.

A baiana continuou: "Quando eu vi que você tinha ficado chateado, eu perguntei se tinha sido eu. Eu sei o que eu falei: ‘Ah, tudo bem, fui eu? Então tudo bem, desculpe!'. Eu penso assim, aconteceu com a gente o negócio, eu não vou levar para frente. Mesmo você não ouvindo, não quis te atrapalhar. Então, eu te pedi desculpa. A forma como você fala, não é exatamente como eu falo ou penso. Eu posso não gostar de você, você pode não gostar de mim. A vida é assim, as pessoas são diferentes”, opinou.

Em seguida, a professora disse que não brincaria mais com o bailarino. “Eu não quero que você fique chateado comigo. Quero que você saiba que eu não brinco mais com você, pelo menos não desse jeito”.

Desistência

Acalmados os ânimos, Luciano confessou Jessilane para que quase desistiu do programa após a discussão entre eles. A professora de biologia repreendeu o bailarino. "Aquele botão não existe para a gente, cara. A gente lutou demais para estar aqui. Em nem vejo aquele botão ali. Ele não existe. Você já teve a opção de desistir alguma vez na sua vida? Porque para mim nunca foi. E não vai ser uma opção aqui. Se você chegou até aqui, você vai até o final. Vai ter que aguentar, entendeu? E, se você quiser conversar comigo depois, pode falar 'Jess, vamos conversar?' E eu vou tentar não ficar com gracinha", disse.