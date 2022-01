Brunna Gonçalves é confirmada no grupo Camarote - FOTOS Divulgação / TV Globo

Brunna Gonçalves é confirmada no grupo CamaroteFOTOS Divulgação / TV Globo

Publicado 23/01/2022 12:30

Rio - A dançarina Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, surpreendeu quem estava acompanhando a festa do "BBB 22" em plena madrugada. Isso porque ela foi até o chão com a música "Combatchy", de Anitta com Luísa Sonza, Lexa e MC Rebecca. Lud e Anitta não se falam há anos após briga envolvendo música.



fotogaleria

Entenda treta

Ludmilla e Anitta se desentenderam por conta da música "Onda Diferente" e já chegaram até a trocar farpas nas redes sociais. Ivete Sangalo cantou o hit em sua apresentação no Rock in Rio e Ludmilla agradeceu o apoio à cantora. Originalmente, as duas gravaram a música para o disco "Kisses" (2019", de Anitta, junto de Snoop Dog.

Alguns fãs, então, começaram a criticar Ludmilla, que não fez menção a Anitta. "Um mar de gente cantando! Eu postei agradecendo a Ivete, comemorei que consegui fazer uma música e que a composição pegou. Os seus fãs vieram atacar com tudo, falando que te deixei de fora. Eu estava falando da composição. Vai lá explicar para eles, que estou falando da composição, que é minha", disse Ludmilla, revelando que estava recebendo ataques dos admiradores de Anitta.

Ludmilla também acusou Anitta de incluir seu próprio nome como uma das compositoras da música. "O maior problema foi sempre ela [Anitta] com a falta de verdade. Eu já tinha dado 50% da música. Se ela tivesse agido com verdade comigo, falar para mim: 'Vou botar meu nome lá porque participei da produção da música e vou ganhar uma moral de compositora', eu ia falar: 'Show! Bota seu nome lá'. Mas ela agiu por trás, fez de maldade, sem eu saber, sem meu consentimento, botou o nome dela na minha música e ficou deixando eu parecer maluca!", disse Lud.

Brunna Gonçalves defendeu Ludmilla, que na época ainda era apenas sua namorada. Elas ainda não eram casadas. "Teve uma época que ela me chamava de 'projetinho de Alcione', como se fosse uma ofensa. Mas mal sabe ela, que a Alcione é uma das minhas maiores referências", disse. "A única coisa que eu fiz foi defender a minha namorada porque eu sei que ela tem 100% de razão", finalizou.