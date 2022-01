Eliezer revela seu voto para Rodrigo - Reprodução de vídeo

Eliezer revela seu voto para RodrigoReprodução de vídeo

Publicado 23/01/2022 15:25 | Atualizado 23/01/2022 15:53

Rio - Eliezer e Rodrigo conversam sobre a votação, que acontecerá na noite deste domingo, na sala do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. O designer abriu o jogo e disse que mudou de alvo, após um fato deixá-lo bem chateado.

fotogaleria

"O meu voto mudou de ontem pra hoje. Enxerguei uma coisa que eu não tinha enxergado. Percepção minha", disse Eli. "Mas você mudou o seu voto? Pra quem?", perguntou o gerente comercial. "Depois eu te falo", respondeu o designer. "Fala agora. Está aqui entre nós", destacou Rodrigo. Eliezer, então, revelou: "Naiara".

Em seguida, o paulista quis saber o motivo do voto. "Porque a única pessoa que não falou nada comigo e não me deu parabéns foi ela", frisou o carioca. "Ela não te deu parabéns?", perguntou Rodrigo. "Não", pontuou Eliezer. "Ela tem muito discurso de amor pra todo mundo... Todo mundo me abraçou, e a única pessoa que não chegou perto de mim, foi ela", frisou o designer.

No entanto, os internautas resgataram o vídeo da cantora parabenizando Eli pelo seu aniversário. Veja!