Patrícia e Rebeca Abravanel reprodução do instagram

Publicado 23/01/2022 15:49

Rio - Patricia e Rebeca Abravanel mostraram que estão dando aquela espiadinha no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. As duas acompanharam um pouco da festa do reality e se surpreenderam ao ver o sobrinho Tiago Abravanel tirando a roupa ao som de Alok.

Patricia mostrou a reação das duas através do Instagram Stories, neste domingo. "Eu e Rebeca vendo o Tiago fazendo strip no BBB", brincou a aoresentadora na legenda. Os internautas também curtiram a performance do neto de Silvio Santos, que esbanjou animação durante a festa. "O Tiago brilha muito", disse um. "Tiago Abravanel fazendo striptease, eu amei", confessou outro.

