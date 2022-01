Natália manda a real para Rodrigo: Você é frouxo - reprodução da TV Globo

Publicado 23/01/2022 17:33 | Atualizado 23/01/2022 17:36

Rio - Natália mandou a real para Rodrigo após o brother não ceder as investidas dela durante a primeira festa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. O gerente comercial disse que é apaixonado por uma mulher de fora da casa. A designer de unhas quis saber o motivo dele não ter pedido a moça em namoro e, em seguida, disparou: "Você é frouxo".

O assunto surgiu na piscina da casa, na tarde deste domingo. Durante uma conversa com Arthur Aguiar e Natália, Rodrigo falou sobre o selinho que deu na designer de unhas e Maria na festa. "A gente deu um beijo triplo", disse ele. "Foi tudo selinho, gente. Não teve língua", esclareceu Natália, que quis saber: "E se tivesse beijado quatro, qual o problema?".

O gerente comercial explicou: "É que eu gosto de alguém lá fora. Sou apaixonado por uma mulher lá de fora. Não estou namorando, mas a pessoa vendo isso...". Natália rebateu: "Por que você não está namorando com a pessoa?". Rodrigo se justificou: "Porque a gente não namora, a gente estava ficando". Ela, então, soltou o verbo. "Porque você é frouxo! Se você fosse homem, você já tinha pedido ela para namorar. Você é apaixonado por uma mulher e não teve capacidade de pedir para namorar?".

A designer de unhas não perdeu tempo e ainda mandou um recadinho para a mulher que Rodrigo diz estar apaixonado. "Não dê mole para ele. Fique com outro mais gostoso. Tomara. Homem tem que ter atitude, ele tem que assumir suas coisas. Tu é apaixonado pela mulher e não pede para namorar? É incoerente. Frouxão".

Doida pra beijar

Em um bate-papo com Jessilane, Luciano e Tiago Abravanel sobre a Festa Open Hous, Natália reclamou da atitude dos brothers solteiros da casa. "Sabe o que senti falta? Desses homens serem mais corajosos. Porque as mulheres estavam para jogo e os homens não queriam nem beijar. Eu falei: 'O que está acontecendo com o mundo?' As mulheres estão a fim de beijar e os homens...". Luciano, então, perguntou: "Mas você não vai?". "Aconteceram várias situações ontem, eu não quero nem lembrar", respondeu ela, aos risos. "Os homens estão lerdos, nem para perceber então", conclui o bailarino.