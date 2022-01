Natália e Lucas conversam no jardim do BBB 22 - reprodução da TV Globo

Natália e Lucas conversam no jardim do BBB 22reprodução da TV Globo

Publicado 23/01/2022 18:45

Rio - Após levar um toco de Rodrigo, parece que Natália está se aproximando de Lucas. Durante a tarde deste domingo, a designer de unhas conversou com o estudante de medicina no jardim da casa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. O rapaz, inclusive, passou protetor solar nas costas da sister.