Naiara, Luciano e Natália estão no primeiro paredão do ’BBB 22’Reprodução

Publicado 24/01/2022 07:40 | Atualizado 24/01/2022 07:47

Rio - O primeiro paredão do "BBB 22" foi formado na noite deste domingo. Luciano, Naiara e Natália são os três participantes que estão na berlinda e podem deixar o jogo na noite de terça-feira. Rodrigo era o anjo da semana e planejou imunizar Eliezer, no entanto o anjo era autoimune e o próprio Rodrigo foi imunizado.

Em seguida, o líder Douglas Silva votou na cantora Naiara para ir diretamente para a berlinda. A sertaneja teve direito ao contragolpe e puxou Luciano para o paredão junto com ela. "Na primeira semana, não dá para julgar. Vou indicar a Naiara", disse Douglas. "Tem três pessoas que eu conversei menos. Vou puxar o Luciano", rebateu a cantora.

Depois foi a hora do restante da casa votar no confessionário. A maioria dos participantes foi surpreendida com o fato de Tadeu Schmidt pedir a eles que votassem em duas pessoas e não apenas em uma. Houve um empate. Jade, Natália e Pedro Scooby receberam sete votos e o o líder Douglas precisou fazer o desempate. Ele salvou o amigo Pedro Scooby do paredão. Eliezer foi o sorteado pelo Dedo Duro e escolheu descobrir o voto de Pedro Scooby. O surfista contou que votou em Jessilane e no próprio Eliezer.

Jade, Luciano e Natália foram, então, para a emocionante disputa da prova Bate e Volta. Os três participantes tinham que escolher porquinhos da sorte numerados. Jade foi a grande vencedora e acabou escapando da berlinda.