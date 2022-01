Naiara Azevedo ameaça desistir de sua participação no ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 24/01/2022 08:10

Rio - A cantora Naiara Azevedo ameaçou desistir do "BBB 22" na madrugada desta segunda-feira. Logo após a formação do paredão, que conta com Naiara, Luciano e Natália, a sertaneja fez um longo discurso e disse que não queria disputar a permanência na casa com dois integrantes do grupo Pipoca.

Ainda durante o programa ao vivo, Naiara tentou chamar a atenção de Tadeu Schmidt algumas vezes, mas não recebeu a chance de falar. Durante a prova Bate e Volta, a cantora disse para Tiago Abravanel algumas vezes que gostaria de desistir do programa.

Em seguida, ao invés de defender sua permanência na casa, Naiara pediu ao público para ser eliminada e que os votos fossem a favor de Natália e Luciano. Quando o apresentador Tadeu Schmidt se despediu de todos, Naiara voltou a pedir a palavra e fez seu discurso.

"Eu tive uma crise de ansiedade ontem que eu não tinha há anos. Isso foi muito forte. Hoje eu passei o dia inteiro tentando ser firme, tentando ser forte. Pensando, eu preciso terminar o que eu comecei, que era entregar essa prova do monstro. Era uma questão minha comigo mesma. Eu comecei, eu vou até o fim", iniciou.

"A cabeça não funciona direito e a gente vai ficando meio perdido. E ao mesmo tempo que a gente vai ficando meio perdido, nessa minha perda, eu acabei encontrando algumas coisas que precisam ser curadas, ser tratadas. Vocês me ajudaram com isso. Eu não dou conta de ficar mais não sei quantos dias aqui com a luz acendendo, com a porta batendo. Eu preciso evoluir pra, quem sabe um dia, se eu precisar novamente, se eu quiser novamente ter uma experiência como essa, eu esteja preparada. Eu não estava preparada pra essas portas batendo na minha cabeça, não. Eu preciso evoluir", completou.

Naiara finalizou pedindo desculpas para os colegas de confinamento e também para as pessoas que torceram por sua participação no programa. "Se em algum momento eu deixei uma má impressão, dei uma má resposta, causei algum desconforto na minha ignorância... Estou precisando dar uma evoluída. Vou deixar vocês aqui nesse momento, vou arrumar minhas coisas".

Tiago Abravanel, Arthur Aguiar e outros brothers tentaram convencê-la do contrário. "Eu preciso ir para a minha casa", disse a cantora.