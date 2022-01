Linn da Quebrada - Reprodução

Publicado 24/01/2022 08:39

Rio - O programa deste domingo serviu para que o apresentador Tadeu Schmidt tocasse em um assunto importante com os brothers do "BBB 22". Tadeu começou perguntando quais participantes estavam solteiras e quais estavam solteiros. Em seguida, o apresentador conversou com Linn da Quebrada sobre sua tatuagem. A cantora tem a palavra "Ela" tatuada no rosto.

"Você tem o pronome 'ela' tatuado acima da sua sobrancelha. Eu queria que você explicasse por que você fez essa tatuagem e que você dissesse, mais uma vez, reforçando como as pessoas devem se dirigir a você", pediu Tadeu.

"Eu fiz essa tatuagem, na verdade, por causa da minha mãe, porque no começo da minha transição, minha mãe ainda errava e me tratava no pronome masculino. Eu falei: 'Mãe, eu vou tatuar 'ela' na minha testa, pra ver se a senhora não erra.' E acho que assim também é uma indicação para as outras pessoas. Então, ficou na dúvida, lê e vocês lembram que eu quero ser tratada nos pronomes femininos", disse a artista, que recebeu aplausos dos colegas de confinamento.

"Muito importante você ensinar isso, Lina, para os moradores da casa e para o Brasil inteiro, para que erros não sejam mais cometidos. Muito obrigado", finalizou Tadeu Schmidt.

Desde sua entrada, Linn foi chamada de "amigo" por Eslovênia e recebeu um torpedo de Laís perguntando se ela estava "solteiro".