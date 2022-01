Naiara, Luciano e Natália estão no primeiro paredão do ’BBB 22’ - Reprodução

Naiara, Luciano e Natália estão no primeiro paredão do ’BBB 22’Reprodução

Publicado 25/01/2022 07:00

Rio - Agora o jogo finalmente começou! Depois de uma primeira semana na mais completa paz, o clima está esquentando e já é possível sentir o cheiro de fogo no parquinho entre os participantes do "BBB 22". O primeiro paredão da edição acontece na noite desta terça-feira e promete muitas emoções. Luciano, Naiara e Natália são os três brothers que estão correndo o risco de deixar a casa mais vigiada do Brasil e, consequentemente, de perder o prêmio de R$ 1,5 milhão.

fotogaleria

A formação da berlinda foi marcada por muitas reviravoltas. Douglas Silva, líder da semana, queria indicar Rodrigo. Mas o rapaz escapou por ser o anjo, que era autoimune. Douglas, então, indicou a cantora Naiara, que pode dar o "contragolpe". A sertaneja puxou Luciano para ir ao paredão com ela.

A votação no confessionário também foi cheia de surpresas. Os brothers ficaram perdidos ao descobrirem que teriam que dar dois votos ao invés de apenas um. Jade, Natália e Pedro Scooby empataram com sete indicações cada. Coube ao líder salvar uma pessoa. Douglas salvou seu amigo, o surfista Scooby.



Com isso, Jade, Natália e Luciano fizeram a prova "Bate e Volta". Naiara não participou porque foi indicada pelo líder, cujo poder é soberano. Jade levou a melhor na disputa e assim se formou a berlinda com Luciano, Natália e Naiara. Após a votação, Naiara chegou a pedir para ser eliminada. Mas acabou sendo convencida pelos colegas de confinamento a ficar no programa pelo menos até o paredão desta terça-feira.

'Eu quero ser famoso'

Luciano Estevan, de 28 anos, teve uma trajetória cheia de polêmicas antes mesmo de entrar no "BBB 22". Assim que seu nome foi anunciado como participante do grupo Pipoca, formado por anônimos, internautas encontraram várias curtidas do ator em postagens de pornografia no Twitter. As curtidas foram feitas entre os anos de 2010 e 2012. A equipe do brother fez um pronunciamento afirmando que os posts "não possuem mais relevância e não refletem mais as opiniões, pensamentos e a personalidade do Luciano de 2022".

Já dentro da casa, Luciano chegou a incomodar alguns colegas de confinamento por repetir a todo momento que deseja ser famoso. Ele recebeu algumas alfinetadas de Pedro Scooby e Vyni. "Seu eu pudesse te dar um conselho de amigo, se tu fosse um brother meu, eu te falaria: 'Mano, esquece isso. Fama não era pra ser almejada, fama era pra ser consequência'", disse Scooby.

Vyni também o aconselhou: "O que você almeja é o reconhecimento, porque é o reconhecimento que vai ser a base disso que você chama de fama. Fama sem reconhecimento é a mesma coisa que casa sem alicerce, no primeiro vendaval ela cai", afirmou o brother.

Vídeo íntimo

Natália Deodato, de 22 anos, também deu o que falar fora da casa. Tudo porque um vídeo íntimo em que a mineira aparece fazendo sexo oral em um homem viralizou nas redes sociais pouco tempo depois da entrada da sister no "Big Brother Brasil". A equipe de Natália chegou a emitir um comunicado confirmando a veracidade das imagens e uma denúncia foi feita na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O suspeito é um homem de 39 anos, que seria ex-namorado da participante.

Já no confinamento, uma fala da jovem sobre a escravidão foi duramente criticada pelos telespectadores. A sister sugeriu que os negros foram escravizados porque são eficientes. Natália foi acusada de romantizar a escravidão. Além disso, ela também teve alguns desentendimentos com Eslovênia e Bárbara, quem chamou de "enjoadinha". Na festa, a mineira chamou atenção ao se jogar na pista de dança com Maria e também por suas investidas em Rodrigo e Lucas. Mas, até o momento, Natália segue no zero a zero.

'Preciso ir pra minha casa'

A última participante da berlinda é a cantora sertaneja Naiara Azevedo. A artista parece não ter criado conexão com nenhum outro participante do programa e foi criticada por suas atitudes. Logo ao chegar na casa, Naiara pediu para dormir sozinha em uma cama de solteiro porque não gosta de ninguém encostando nela e isso não repercutiu bem entre os colegas de confinamento.

Naiara também recebeu críticas por seus posicionamentos sobre pautas como racismo e identidade de gênero. Ao receber o castigo do mostro, a cantora teve uma crise de ansiedade e não fez o revezamento com seu parceiro, Eliezer. Por fim, depois de ser indicada ao paredão por Douglas Silva, Naiara chegou a cogitar deixar o programa. "Preciso ir pra minha casa", disse. Ela afirmou não conseguir dormir com "portas batendo" e também disse não quer destruir o sonho de Luciano e Natália, que são do grupo Pipoca. Até o fechamento desta edição, Naiara havia sido convencida pelos participantes a permanecer na casa pelo menos até o paredão desta noite. Resta agora saber quem o público vai eliminar...