Luana PiovaniReprodução: Internet

Publicado 24/01/2022 10:52

Rio - Luana Piovani, ex-mulher de Pedro Scooby, disse que não iria comentar o "BBB 22", mas está pagando a língua. A atriz fez uma postagem nos Stories, nesta madrugada, para falar sobre o fato de seu ex-marido quase ter ido ao paredão na noite deste domingo. Scooby foi um dos mais votados pela casa. O surfista recebeu sete votos e empatou com Jade e Natália.

"Ai, gente, quatro horas da manhã. Está pensando que é fácil pegar a primeira luz do dia e me deixar gata? São duas horas de serviço. (...) Mas vim aqui dizer: o que que é isso? Ele foi salvo pelo Líder. Ah, meu Deus do céu", iniciou a atriz.

Luana chegou até mesmo a agradecer Douglas Silva, líder da semana, que salvou Pedro Scooby da berlinda. "Viva o Douglas, salvou. Salvou. Isso não é notícia para me fazer acordar quatro horas da manhã. Ô, inferno, primeira semana, que susto", completou.