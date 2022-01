Daiana Garbin prestou apoio ao marido, Tiago Leifert - Reprodução

Publicado 24/01/2022 16:47

Rio - Tiago Abravanel revoltou os internautas na madrugada desta segunda-feira (24), após sugerir uma "revolução" durante o tradicional jogo da discórdia do "Big Brother Brasil". Com isso, a web levantou a hashtag "Fora Tiago" e o ex-apresentador se pronunciou sobre o movimento.

"Aquele alívio de saber que pela primeira vez em cinco anos não sou eu", escreveu nos Stories do Instagram.

A revolta do público veio após Tiago Abravanel questionar o interesse do público nas brigas e confusões dentro do reality show. "Por que esse jogo precisa ser um inferno para ser interessante? Por que a gente não pode viver de uma maneira justa e legal e se respeitar?", falou o neto de Silvio Santos.



"Se amanhã tiver jogo da discórdia, a gente vai fazer uma revolução para que isso não aconteça", completou.