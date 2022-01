Arthur Aguiar - reprodução da TV Globo

Publicado 24/01/2022 18:47

Rio -Após a formação do primeiro paredão do 'Big Brother Brasil 22', os brothers avaliaram o resultado do queridômetro no telão da sala da casa, nesta segunda-feira. Os destaques foram para Arthur Aguiar, que recebeu um emoji de cobra, e Jade Picon, classificada como planta.

No entanto, parece que Arthur não se importou muito com a situação. “Queridômetro não quer dizer nada mano. O Pedro recebeu sete votos'', disse ele. Mais tarde, na área externa, ele voltou a falar sobre o assunto: "Faz parte! A vida é isso né… Tem gente que gosta da gente e tem gente que não gosta".