Brunna Gonçalves explica Jogo d Discórdia para Pedro Scooby - reprodução da TV Globo

Publicado 24/01/2022 19:43

Rio - O jogo da discórdia foi assunto entre os participantes do 'Big Brother Brasil 22', nesta segunda-feira. Durante um bate-papo com Brunna Gonçalves, Vinicius, Jessi e Paulo André, Pedro Scooby quis saber mais sobre a dinâmica do programa. Na ocasião, a esposa de Ludmilla orientou o surfista a não 'pipocar' na hora da brincadeira.

Tudo começou quando Scooby perguntou se era obrigado a dar uma plaquinha para alguém. "Você é obrigado a dar todas as paradas do Jogo da Discórdia? 'Demorou', a pessoa é 'falsa'. E se eu não acho ninguém? [Falso]", disse ele. Brunna, então, explicou: "Assim, não soa bem para o público. Mas é obrigado. Se for 'alguém é falso'. Você pode colocar um amigo teu só para...". Paulo André, então, interrompeu a dançarina. "Mas, tipo assim, eu não acho ninguém falso. Vou botar o Pedro então. Tu é mó falso", brincou o atleta. "E eu vou botar você, pô", respondeu o surfista.

Vinicius brincou com a situação: "Na dúvida, todo mundo vai em Pedro ou em Eli (Eliezer). Não, vou em Eli", comentou ele. Scooby alfinetou o colega. "Ele dá beijinho, amor e carinho. Depois, vapo! Estou só de olho", afirmou ele para o influenciador.