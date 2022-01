Jessilane e Tiago Abravanel estão no pódio de Naiara Azevedo - Reprodução

Publicado 25/01/2022 07:34 | Atualizado 25/01/2022 08:00

Rio - Segunda-feira é dia de jogo da discórdia no "BBB 22". Mas os participantes desta edição seguem empenhados em fazer do programa um grande parque de diversões e de discórdia a dinâmica não teve nada. "Hoje temos o famoso jogo do pódio que vocês conhecem. Vamos montar o pódio e tirar fotos. As placas são: campeão ou campeã, segundo lugar e terceiro lugar. Você é o campeão. Quem você quer ao seu lado na final?", disse o apresentador Tadeu Schmidt. Os telespectadores reclamaram bastante da ausência da placa "Não ganha".

"No meu pódio podiam caber três pessoas, que são as que eu mais tenho consideração aqui dentro", disse Natália, que acabou escolhendo Jessilane em segundo lugar e Lucas em terceiro. "Se eu fosse falar hoje, eu queria dar para todo mundo. Todos eles seguraram na minha mão", disse Naiara, que escolheu Tiago Abravanel e Jessilane.

"Não é só uma questão de querer, é uma questão de ficar feliz. Eu vou ficar muito feliz de ver esse pódio formado", disse Luciano, que escolheu Douglas Silva e Lucas.

Ao final da dinâmica, Vyni foi a pessoa que mais apareceu nos pódios. Ele foi escolhido por sete pessoas. Tiago Abravanel apareceu em cinco pódios e Douglas Silva em quatro. Mas, como sempre acontece, também teve gente que não foi escolhida por ninguém. Arthur Aguiar, Jade Picon, Linn da Quebrada e Naiara Azevedo não foram escolhidos para nenhum pódio.