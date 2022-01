'BBB 22': Rodrigo Mussi passou por harmonização facial para entrar no programa | BBB | O Dia

Antes e depois: Rodrigo passou por harmonização facial antes de entrar no ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 25/01/2022 09:29

Rio - O participante Rodrigo Mussi, de 36 anos, fez uma harmonização facial antes de entrar no "BBB 22". De acordo com a revista "Quem", o brother passou por um procedimento com ácido hialurônico para a projeção do queixo.

"Meu queixo ficou melhor do que eu imaginava", disse Rodrigo, segundo a publicação. Na época, o gerente comercial namorava Carol Marchezi. A moça também já se envolveu com o ex-A Fazenda Bil Araújo e tem um filho com o sertanejo Felipe Araújo.