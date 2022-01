Tadeu Schmidt acordou cedo pensando na primeira eliminação do ’BBB 22’ - Reprodução Internet

Tadeu Schmidt acordou cedo pensando na primeira eliminação do ’BBB 22’Reprodução Internet

Publicado 25/01/2022 11:34

Rio - O apresentador Tadeu Schmidt está na expectativa para eliminar o primeiro participante do "BBB 22" na noite desta terça-feira. Ele contou, no Instagram, que apesar de ter ido dormir tarde, acordou cedo e já está pensando no programa desta noite.

fotogaleria

"Primeira terça-feira de eliminação! Encerramento do primeiro ciclo! Fui dormir tarde, mas já arregalei os olhos cedinho, pensando na noite de hoje! Como será? Quem vai sair? O que vocês diriam para o Luciano, para a Naiara ou para a Natália?", escreveu Tadeu na legenda da foto.

Naiara Azevedo, Natália Deodato e Luciano Estevan são os três emparedados e um deles vai perder a chance de concorrer ao prêmio de R$ 1,5 milhão na noite desta terça. Tadeu Schmidt assumiu a apresentação do "Big Brother Brasil" este ano substituindo Tiago Leifert. Esta será a primeira eliminação do apresentador.