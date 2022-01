Brothers conversam sobre as qualidades de Paulo André Camilo - Reprodução/Globoplay

Publicado 25/01/2022 14:18

Rio - Além de despertar o interesse de celebridades como Anitta, Gkay e Sarah Andrade, Paulo André Camilo também tem chamado a atenção de seus colegas de confinamento no "BBB 22". Nesta terça-feira (25), o atleta olímpico recebeu uma série de elogios de Vinicius durante um bate-papo na sala de estar.

"Com todo respeito, Jade, mas eu acredito que PA seja o mais galã da edição", declarou o cearense, brincando com a influenciadora Jade Picon, com que o velocista é "shippado" dentro da casa. "Acho que ele é o mais bonito da história do 'BBB'", acrescentou Pedro Scooby. "Não. O Rodrigo é bonito também", rebateu Paulo André.

Depois, Vyni aproveitou para listar as qualidades do brother: "Tu é muito bonito, canta bem, é atleta, é cheiroso, abraça bem". "Vocês estão me deixando sem graça", respondeu Paulo André. "Abraça bem?", questionou Arthur Aguiar. "Tem abraço nota mil da casa. Tem o melhor abraço", afirmou Vinicius. "Eu investia", disparou o bacharel em Direito, se dirigindo a Jade, que respondeu com a voz baixa: "Pode deixar".

