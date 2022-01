Jade Picon - reprodução do instagram

Jade Piconreprodução do instagram

Publicado 25/01/2022 14:37 | Atualizado 25/01/2022 14:39

Rio - Jade Picon contou o que fará com o prêmio de R$ 1,5 milhão caso seja campeã do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. Durante um bate-papo com Maria, Vinicius e Bárbara, a digital influencer revelou que pretende doar o valor para instituições de caridade.

fotogaleria

Tudo começou quando Vinicius brincou com a quantidade de looks que Jade levou em sua mala. "A gente sabe que Jade não precisa do prêmio, porque ela trouxe o prêmio dentro da mala dela". A irmão de Leo Picon, então, contou que não pretende ficar com o dinheiro. "Eu não vou usar esse prêmio, eu não quero um milhão e meio de reais, eu vou doar para cinco instituições de causas que eu acredito", destacou.

O cearense voltou a mexer com a sister. "Pode doar pra mim, por favor?", pediu. Maria também se divertiu: “Eu vou doar para uma instituição chamada Vitória (o verdadeiro nome dela)”. "Se for doar pra caridade, eu tô precisando. Sou carentíssima", afirmou Vyni para Jade.