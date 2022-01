Dani Calabresa estreia como a nova 'atendente' do 'CAT BBB', substituido Rafael Portugal - Divulgação/Globo

Publicado 25/01/2022 15:50

Rio - A exibição do "BBB 22" desta terça-feira (25) será marcada pela primeira eliminação da temporada e a volta do "CAT BBB". O quadro de humor retorna à programação do reality show com Dani Calabresa na responsabilidade de coletar e responder os pedidos e reclamações dos telespectadores. A comediante estreia no comando da atração após substituir Rafael Portugal, que apresentou o programa entre 2019 e 2021.

“Quando perguntam como eu me preparo para o meu trabalho, a minha resposta é ‘assistindo ao BBB’. Melhor trabalho do mundo, não é?", brincou a nova "atendente" do quadro. "Estou muito feliz com a oportunidade de assumir o quadro, que é muito divertido e representa o público. A gente fala na TV tudo que está na cabeça de quem está assistindo”, afirmou Calabresa.

Em comunicado divulgado pela TV Globo, a humorista adianta um pouco do que será exibido no primeiro episódio do "CAT BBB". “O que público pode esperar? Uma roda de meditação no gramado da casa. Estou brincando! (risos) É um momento de descontração e brincadeiras com os participantes, logo antes do primeiro paredão do ‘BBB 22’. Foi muito divertido gravar", contou.

Dani ainda aproveitou para elogiar a atuação de Tadeu Schmidt que também é estreante no comando do reality show, assumindo a posição deixada por Tiago Leifert. “Quero mandar um beijo para o Tadeu, que está arrasando muito. Que escolha certeira! Estou vibrando assistindo ao desempenho dele”, declarou.

Nesta terça-feira, será anunciado o resultado do primeiro paredão do "BBB 22". Natália, Luciano e Naiara Azevedo são os participantes na berlinda e disputam pela chance de permanecer na casa mais vigiada do país por mais uma semana. A cantora foi indicada ao paredão pelo líder Douglas Silva e usou seu contragolpe para puxar Luciano. Enquanto isso, a integrante do elenco "Pipoca" Natália foi a mais votada da casa no último domingo.