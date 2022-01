Arthur Aguiar, Jade Picon e Tiago Abravanel falam sobre Pedro Scooby - reprodução da TV Globo

Arthur Aguiar, Jade Picon e Tiago Abravanel falam sobre Pedro Scoobyreprodução da TV Globo

Publicado 25/01/2022 19:19

Rio - Após receber sete votos e escapar do paredão no desempate do líder Douglas Silva, Pedro Scooby foi o assunto entre Jade Picon, Arthur Aguiar e Tiago Abravanel na área externa da casa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta terça-feira. O neto de Silvio Santos deixou escapar que acredita que o surfista não será campeão do reality.

fotogaleria

Jade foi a primeira a falar sobre o comportamento do marido de Cintia Dicker. "Gosto muito do Scooby, mas não sei como o público vê os pensamentos dele", afirmou a digital influencer. "Sim, mas é sobre ele", alertou Tiago Abravanel. "É sobre ele, mas eu fico triste, sabe? Porque eu não quero que seja pequena a trajetória dele aqui dentro", completou ela. "Eu, sinceramente, acho que não vai ser", opinou o ator.

Tiago, então, revelou que o surfista não deve ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality. "Acho que ele não leva o prêmio de jeito nenhum", disse. "Ah, sim, porque ele falou: 'eu não sei o que fazer, não quero'", concordou Jade Picon. "Mas acho que ele tem grande chance de ir longe", destacou o neto de Silvio Santos. Arthur Aguiar também falou sobre Scooby. "Ele me surpreendeu muito. Ele fala coisas que eu nem sabia que ele sabia". "Ele é demais", elogiou Jade. "Ele é inteligente", concluiu Tiago.