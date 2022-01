Eslovênia conversa com Rodrigo, Laís e Maria - reprodução da TV Globo

Publicado 25/01/2022 21:29

Rio - Eslovênia está abalando corações. É que tem dois brothers de olho na pernambucana: Lucas e Eliezer. Ela, no entanto, confessou para Laís, Rodrigo e Maria, no quarto Lollipop, do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta terça-feira, que não está querendo ficar com ninguém, por enquanto. O assunto surgiu após o paulista dizer para a modelo que Eli ficou com ciúme da conversa entre ela e o estudante de medicina.

"Teve um coraçãozinho magoado hoje, viu", disse Rodrigo. "O meu?", questionou Eslô. "O seu não, o seu está ótimo, distribuindo amor", rebateu Laís. "Não entendi, magoando o quê?", perguntou ela. "Eli (Eliezer), porque você estava grudada no Lucas hoje?", pontuou Maria. "Pela primeira vez, eu vi o Eli balançado", avaliou o paulista. Maria abriu os olhos da modelo. "Ele deixou de deixar Rodrigo no pódio para botar você", disse a atriz, citando o jogo da discórdia da noite desta segunda-feira. "Ele pensava em nós quatro mesmo, desde sempre", avaliou Eslovênia.

Rodrigo voltou ao assunto do ciúme de Eliezer. "Mas, Eslô, você não viu? Não é possível. [...] Você não sente que ele vê você de outro jeito?", perguntou o paulista. Ela respondeu: "É fod*. Eu estou em dúvida. Eu tenho um assunto familiar com ele que eu não sei o que é ainda. Quando eu entender o que é isso, aí eu posso saber se eu consigo ter algo com ele ou não".

Em seguida, o gerente comercial disse que conversou com o designer sobre ela. Durante o bate-papo, Eli explicou que tem medo de tentar um romance com Eslô e estragar a amizade entre eles. No entanto, Rodrigo percebeu que o brother ficou com ciúme ao ver a miss conversando com Lucas. "Eu converso com todo mundo. Gente, eu converso muito com ele e converso muito com Lucas. Eu respeito muito esse possível sentimento, mas eu não vou deixar de conversar com as pessoas. [...] Estou sozinha, estou de boa, não estou querendo ficar com ninguém ainda", pontuou Eslovênia. "Antes, eu brincava. Hoje fico constrangida porque comecei a entender que pode ser sério dos dois lados. Fico constrangida", completou.