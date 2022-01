Luciano é o primeiro eliminado do ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 26/01/2022 07:40

Rio - O ator, bailarino e professor de dança Luciano Estevan foi o primeiro eliminado do "BBB 22". O brother recebeu 49,31% dos votos e levou a pior na disputa com Natália Deodato, que teve 34,89%; e Naiara Azevedo, que ficou com 15,8%, no paredão desta terça-feira.

Tadeu Schmidt falou sobre o sonho de Luciano em seu discurso de eliminação. O ator afirmou a todo momento que gostaria de ser famoso. "Você já parou para pensar se está querendo a coisa certa? Você sai do 'BBB' hoje sem conseguir o que queria, ou pelo menos não da forma que você queria. Mas tem a vida toda aqui fora para lutar pelo que realmente vai te fazer feliz", disse o apresentador.

Emocionado, Luciano deu um recado para os pais antes de sair. "Mãe, pai, está tudo bem". Os outros participantes foram abraçar Luciano. Jade Picon foi a única que manteve distância do rapaz e não o cumprimentou. "O mundo todo é seu, velho. Você tem muito talento, fica tranquilo. Você é muito talentoso", disse Natália, sua companheira de paredão.

Naiara Azevado garantiu que vai ajudar Luciano fora do reality show. "Deus te abençoe. O que você precisar de mim, você pode me ligar a hora que você quiser. Vou te dar meu telefone e o que tiver no meu alcance, tá? Estou falando sério", disse.

Já na porta da casa, os brothers cantaram a música "Deixa Tudo Como Tá", de Thiaguinho. "Vocês foram a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu tô falando muito sério. Vocês foram a melhor coisa de toda a minha vida, cada um de vocês. Eu vou lembrar pro resto da minha vida", disse Luciano, antes de sair.