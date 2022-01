Luciano recebe conselho de Rafa Kalimann sobre fama após ser eliminado do ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 26/01/2022 08:26

Rio - Depois de se tornar o primeiro eliminado do "BBB 22", Luciano Estevan foi entrevistado por Rafa Kalimann no "Bate-Papo BBB". Desde o seu vídeo de apresentação no reality show, o participante sempre disse que seu maior sonho era ser famoso. Ele recebeu várias alfinetas dos colegas de confinamento por repetir a todo momento que deseja fama. E, após a eliminação, quem também aconselhou o rapaz foi Rafa Kalimann.

"Não está errado você desejar isso (fama) pra vida. Se esse é seu desejo, o seu sonho, está tudo bem. O que muitos te falaram na casa é como conquistar isso porque ela é só uma consequência demorada e talvez até árdua demais. Você vai ouvir coisas que você não vai gostar de ouvir, vai se submeter a coisas que você tem que fazer pelo seu trabalho, mas é uma consequência, linda, porque tem muito carinho, tem muitas pessoas que te conhecem, de um trabalho muito bem feito. Demora, é difícil pra caramba, mas é genuíno que você deseje ser famoso, que as pessoas te conheçam", disse Rafa.

A apresentadora afirmou que Luciano deu o primeiro passo ao entrar no "BBB" e agora precisa continuar mostrando seu trabalho. "Você chegou a isso agora, por exemplo, você participou do Big Brother Brasil! É uma explosão de pessoas te acompanhando e te seguindo. O que você vai fazer com isso agora, Luciano, é que vai fazer com que a sua estrela brilhe, que você realize seus sonhos, para usar isso a seu favor, mas pra mostrar o seu trabalho e consequência disso vai conquistar várias pessoas. Você é incrível, tem uma atmosfera dentro de você! Faça isso, mas sabendo que demora", aconselhou.

Rafa Kalimann também usou a sua própria trajetória como exemplo. "Eu estou há 14 anos e eu vivo o sucesso da minha carreira com muita gratidão porque não está relacionado com a fama, mas com que eu sinto fazendo o que eu amo. Faça isso, use isso a seu favor. Quero ser famoso? É digno, não tem problema. Só que isso é só uma consequência de um trabalho difícil. Então, não se sinta mal por sonhar com isso, está tudo bem, mas use isso a seu favor para construir isso. Entende?".

Luciano agradeceu o conselho. "Sim, lógico, e obrigado por me falar", disse o rapaz. "As pessoas acham que é uma vida de glamour, mas meu amor, não é fácil não", finalizou Rafa.