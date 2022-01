Tadeu Schmidt - Reprodução / Internet

Rio - O discurso de eliminação de Tadeu Schmidt no primeiro paredão do "BBB 22" fez o maior sucesso na internet. Os telespectadores gostaram de ver o apresentador chamar os participantes para o jogo. Desde que o programa começou, tanto os participantes do grupo Pipoca como os brothers do Camarote parecem estar fugindo de conflitos.

"É possível gostar de tudo e de todo mundo o tempo todo? É assim na nossa vida normal? Tem que ser assim no meio de um jogo, no meio da disputa por um prêmio? Vocês podem curtir aí dentro, mas acham que as pessoas estão curtindo isso aqui fora? São as pessoas aqui fora que decidem quem ganha esse jogo e muitas delas fariam de tudo para estar aí”, inciou.

“Já pensou entrar no 'BBB', algo tão difícil e concorrido, e perceber que não adiantou de nada. Passar uns dias aí dentro e ver que nada mudou aqui fora. E você desperdiçou a chance porque não sabia direito o que queria. Isso pode valer para qualquer um, mas para quem está no Paredão, essa pergunta é muito especial”, continuou.



"Você sai do 'BBB' hoje sem conseguir o que queria. Ou pelo menos não da forma que você queria. Mas tem a vida toda aqui fora para lutar pelo que realmente vai te fazer feliz. Quem sai do 'BBB' hoje é você, Luciano", finalizou o apresentador.



No Twitter, os internautas curtiram as indiretas de Tadeu, que chegou a ser chamado de "craque do jogo".