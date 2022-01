O inimigo agora é outro: Maíra Cardi reclama de Arthur Aguiar por comer purê de batata - Reprodução Internet

O inimigo agora é outro: Maíra Cardi reclama de Arthur Aguiar por comer purê de batataReprodução Internet

Publicado 26/01/2022 10:59 | Atualizado 26/01/2022 11:05

Rio - Depois do pão, o inimigo de Maíra Cardi agora é outro. A influenciadora digital, que é mulher de Arthur Aguiar, fez uma postagem nas redes sociais reclamando do fato de o ator estar comendo purê de batata no "BBB 22", reality show em que está confinado. "Uma e meia da manhã, estou em reunião com a equipe do Arthur e ele está fazendo o que? Purê de batata. Pão e batata", disse Maíra nos Stories, do Instagram, na madrugada desta quarta-feira.

fotogaleria

"Mulheres que quando pegam o celular do marido não é para ver mensagens de texto, é para olhar o iFood. O que tem no iFood? Quero saber do iFood", disse a influenciadora digital, que é conhecida por sua alimentação restrita.

Entenda

Assim que entrou no "BBB 22", Arthur Aguiar caiu no grupo da Xepa. O ator, então, surgiu comendo pão e foi repreendido por Maíra nas redes sociais. "Amor, você não podia ter comido pão. Você acabou de destruir todo o trabalho que eu fiz no seu corpinho. 9 kg se foram à toa? 30 dias batalhando para ter esse corpinho para está aí, bonito para o Brasil todo ver, e você me comeu pão? Não faça isso", disse Maíra.