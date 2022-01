Natália, do 'BBB 22' - Reprodução/Globo

Publicado 26/01/2022 11:52

Rio - Após escapar do paredão que eliminou Luciano do "BBB 22" nesta terça-feira, Natália conversou com Rodrigo sobre Eslovênia e comparou a sister a Juliette, do "BBB 21". Segundo a design de unhas mineira, ela ter ficado na casa não agradou Eslovênia porque a pernambucana estava contando com sua eliminação. "Ela caiu do cavalo", respondeu Rodrigo.

Na sequência, a mineira disse que a pernambucana quer imitar Juliette. "A Juliette é única, tu não imita. Era uma sinceridade natural. Não é uma coisa forçada, tu vê que a pessoa tá forçando... "Eu já vi ela virando o olho, fechando a cara, mas se posicionando como boazinha. Ela já sabe a forma que eu penso dela, tanto que ela não chega mais perto de mim", diz Natália.

Na sequência, Rodrigo demonstrou que também não se dá bem com a sister. "Estou quase batendo de frente com ela. Falando o que eu acho o que eu não acho. Não estou aguentando mais a voz", disparou ele durante a madrugada.