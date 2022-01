Rodrigo Mussi e Bárbara Heck, do 'BBB 22' - Reprodução/Instagram

Publicado 26/01/2022 16:42

Rio - Uma discussão entre Rodrigo Mussi e Bárbara Heck, integrantes do elenco "Pipoca" do "BBB 22", se estendeu de dentro do reality show para as redes sociais. Os participantes tiveram um conflito após a gaúcha definir o brother como "paranoico" e as equipes que administram as redes sociais de ambos se desentenderam ao repercutir o atrito.

"Não vai encontrar equilíbro, então porque você fez a Maria e a Natália fazer as pazes? Deixa o circo pegar fogo", declarou Bárbara em video publicado nas redes sociais. Os administradores dos perfis de Rodrigo não gostaram da postagem e replicaram com uma alfinetada para a sister.

"Temos certeza que se estivessem aqui desde lado se sentiriam incomodados com comportamento invasivo da Bárbara falar com o Rodrigo, mas o Ro tem uma forma muito linda de falar e não desistir fácil das pessoa", escreveram em comentário no Twitter.

Não demorou muito para que a equipe de Bárbata rebatesse a postagem, relembrando um momento da festa que aconteceu no fim de semana, em que a gaúcha se mostra desconfortável com o comportamento de Rodrigo, que estava visivelmente bêbado. "Ei Adm, faz isso não. Tá parecendo o jogo que Rodrigo faz lá dentro. Invasivo é não pedir licença. Invasivo é não saber ouvir não é mandar tomar no c*. Não sei se você viu tudo na última festa, mas tá aqui um momento realmente invasivo."

…temos certeza que se estivessem aqui desde lado se sentiriam incomodados com comportamento invasivo da Bárbara falar com o Rodrigo, mas o Ro tem uma forma muito linda de falar e não desistir fácil das pessoas https://t.co/oJn75Swcw8 pic.twitter.com/14tI747Lr2 — Rodrigo Mussi (@oficialmussi) January 26, 2022