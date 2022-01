Maria brinca: ‘Pensei que aqui dentro eu ia beijar na boca’ - reprodução da TV Globo

Publicado 26/01/2022 16:42 | Atualizado 26/01/2022 16:45

Rio - Brunna Gonçalves, Laís, Maria, Laís e Vinicius curtiram o dia de sol piscina da casa do 'Big Brother Brasil 22', nesta quarta-feira. Durante um bate-papo com Paulo André e Pedro Scooby, que estavam no sofá, a atriz brincou sobre um possível romance na casa.

“Toda forma de carinho é válida”, afirmou o surfista. “Só amizade mesmo que eu estou tendo aqui... carinho de amizade mesmo”, destacou Maria. “Nossa amizade dá carinho, dá atenção dá aconchego...”, disse ele, que ainda deu um conselho para a cantora. “Você tem a vida inteira pra fazer o que você quiser”.

Maria concordou com a afirmação do amigo e brincou: “Eu sei, mas eu pensei que aqui dentro eu ia beijar na boca, mas já percebi que não vai rolar”. Todos riram e Scooby alertou: “Nunca diga nunca”. A atriz se explicou: “Eu já joguei pra casa inteira, agora vou tomar vergonha na minha cara e ficar quietinha”. Pedro avaliou: “Amor próprio né”. A sister concluiu: “Depois de ter me humilhado para a casa inteira, agora eu pego o meu orgulho e fico quietinha”.