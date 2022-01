BBB

Criticada antes de estrear, Rafa Kalimann é elogiada na 'Rede BBB': 'Desenvoltura'

Vice-campeã da 20º edição do reality substitui Ana Clara no bate-papo com eliminado; ela recebeu elogios no Twitter durante programa de estreia nesta terça-feira

Publicado 26/01/2022 10:47 | Atualizado há 6 horas