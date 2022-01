Boninho explica relógio utilizado por participantes do 'BBB 22' - Reprodução/Instagram/Globoplay

Publicado 26/01/2022 18:15

Rio - Além do celular que podem utilizar para gravar vídeos e tirar fotos, os participantes do "BBB 22" receberam um novo dispositivo tecnológico. Nesta quarta-feira (26), Boninho usou suas redes sociais para explicar a utilidade de um relógio que chamou a atenção dos telespectadores e esclareceu que o acessório ajuda a equipe de produção do reality show a monitorar os brothers.

"Esse é o relógio do BBB! Como nosso celular, é apenas para uso interno, bloqueado. Ele não tem nenhuma conexão, é bloqueado. Como ficamos felizes e confiantes com o uso do celular, partimos para esse novo dispositivo", declarou na legenda de uma postagem no Instagram. O elenco desta temporada começou a vestir o acessório na última terça-feira, após o raio-x realizado pela manhã.

Em seguida, Boninho descreveu algumas das funções do dispositivo: "Ele fica apagado para eles o tempo todo. Mas a gente monitora para o nosso game, tempo que dormiu, coração e outras medições pra gente brincar de olhar eles ainda mais", completou.

Após ter a dúvida esclarecida, fãs do reality logo comentaram as funcionalidades do relógio: "Devia dar uns choques também pra dar uma acordada na galera, Little Boni", brincou uma seguidora. "E ainda serve de base pra pesquisa científica se você disponibilizar os dados", opinou mais um internauta. "Eu tava muito curiosa pra saber!", escreveu outra pessoa.

Confira a publicação: