Publicado 26/01/2022 19:32

Rio - Após se desentender com Lucas, Rodrigo desabafou com Linn da Quebrada na área externa da casa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta quarta-feira. O gerente comercial reclamou de Arthur Aguiar e levou uma invertida da atriz.