Luciano e Paulo Vieira no quadro ’Big Terapia’Reprodução

Publicado 27/01/2022 08:05

Rio - Paulo Vieira estreou no "BBB 22" na noite desta quinta-feira. O humorista, responsável pelo quadro "Big Terapia", fez o maior sucesso e ficou entre os tópicos mais comentados do Twitter. Na atração, Paulo Vieira fez uma sessão de terapia com Luciano, o primeiro eliminado do reality show. Ele também ironizou os brothers que continuam na casa e o próprio programa. "Parou negócio de se amar, negócio de oração. Vocês não vão flopar meu 'BBB'! Vou arrumar esse programa!", brincou.

O humorista também afirmou para Luciano que reality show é um "tobogã só de descida" e fez menção aos realities da concorrente, Record. Ele sinalizou que Luciano agora tem outras oportunidades pela frente nesse tipo de programa e falou sobre um na "zona rural", se referindo ao "A Fazenda", um "para quem é ex", disse fazendo referência ao "De Férias com o Ex", da MTV. Ele também perguntou se Luciano tinha namorada e afirmou que ele poderia participar de um reality de casal, em uma referência sobre o "Power Couple".