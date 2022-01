Jessilane conversa com Rodrigo sobre Natália e Lucas - Reprodução

Publicado 27/01/2022 08:28

Rio - Jessilane Alves tentou conversar com a amiga Natália Deodato sobre Lucas Bissoli durante a festa do líder, na noite desta quarta-feira, mas acabou sendo ignorada. Ao perceber o que estava acontecendo, Rodrigo se aproximou e Jessilane afirmou que Natália estava com ciúmes de Lucas e Eslovênia.

"Seja sincera e fale o que você está sentindo. Não finja que está tudo bem, sendo que não está tudo bem", disse Jessilane para Natália. "Está tudo bem", respondeu a manicure, se afastando da amiga. "Lucas e Eslô?", perguntou Rodrigo, se aproximando de Jessi.

"A Natália sente e ela diz que não. Hoje a gente brigou na academia por que eu falei pra ela: 'Você está chateada?' E ela disse que não. Falei pra ela pra ela me falar. Mas ela diz que está tudo bem, sendo que não está tudo bem. Fala que a gente tenta resolver. Não fica fingindo que é forte o tempo todo", desabafou Jessilane.

"Eu falei hoje para o Lucas: 'Quem eu quero não me quer, quem me quer eu não vou querer' e ele riu. Eu falei: 'Você entendeu o que eu estou falando, né Lucas?'", continuou a professora. "O Lucas fica entre elas ali...", disse Rodrigo. "Mas a Eslô só fica próxima dele nas festas, mas durante a semana na casa eu não vejo eles conversando", rebateu Jessilane. "Ela [Eslô] faz um joguinho legal entre ele e o Eli", opinou o gerente comercial. "O problema é que está rolando uma coisa e a Natália está ficando magoada, mas não quer aceitar que está ficando magoada", finalizou a professora.