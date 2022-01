Linn da Quebrada e Naiara Azevedo no 'BBB 22' - Reprodução/Globo

Linn da Quebrada e Naiara Azevedo no 'BBB 22'Reprodução/Globo

Publicado 27/01/2022 09:53 | Atualizado 27/01/2022 09:57

Rio - Na madrugada desta quinta-feira, Linn da Quebrada e Naiara Azevedo se desentenderam no "BBB 22" enquanto tentavam consolar Natália. A sister estava aos prantos por ciúmes após ver Lucas e Eslovênia se beijarem na festa. Linn queria deixá-la à vontade para se expressar e não gostou quando Naiara começou a dar conselhos.

"Deixa ela sentir. Vamos ouvir ela. Você ouviu o que ela está sentido?", disse Linn. "Deixa eu falar com ela. Natália, você está fazendo eu me sentir uma palhaça, uma trouxa, porque eu, na frente do Brasil inteiro...", falou Naiara na sequência. "Não é sobre você, Naiara. Isso é sobre o que ela está sentindo", interrompeu Linn.

Em seguida, Naiara criticou Natália por estar sofrendo por homem. Anteriormente, ela tentou beijar Lucas, que preferiu dar o primeiro beijo da edição em Eslovênia. "Ficar louca por causa de macho? Pelo amor de Deus", declarou a sertaneja. "Posso falar uma coisa para você? Deixa ela sentir e depois a gente fala", pediu Linn.



"Eu sei. Eu estava tentando ajudar e ela não quer ajuda. Não vou deixar ela apertar o botão por causa de macho", prosseguiu Naiara. "Vai fazer pressão na cabeça dela", ponderou Linn.