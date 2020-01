Agora é oficial! Bloco da Favorita abre o Carnaval de rua do Rio

Rio -Agora é oficial, separem as fantasias e aqueçam os tamborins. O Bloco da Favorita abriu, na tarde deste do domingo, o Carnaval carioca na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ao todo, serão cinquenta dias de folia. Confira as fotos!

Galeria de Fotos Bloco da Favorita Anderson Justino / Agência O Dia Abertura oficial do Carnaval 2020 na Praia de Copacabana Luciano Belford/Agência O Dia Abertura oficial do Carnaval 2020 na Praia de Copacabana Luciano Belford/Agência O Dia Abertura oficial do Carnaval 2020 na Praia de Copacabana Luciano Belford/Agência O Dia Abertura oficial do Carnaval 2020 na Praia de Copacabana. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agência O Dia Abertura oficial do Carnaval 2020 na Praia de Copacabana Luciano Belford/Agência O Dia Dj Felipe Mar Luciano Belford/Agência O Dia Abertura oficial do Carnaval 2020 na Praia de Copacabana Luciano Belford/Agência O Dia Abertura oficial do Carnaval 2020 na Praia de Copacabana Luciano Belford/Agência O Dia Abertura oficial do Carnaval 2020 na Praia de Copacabana Luciano Belford/Agência O Dia

“Que é o maior carnaval de todos os tempos nós não temos dúvida. Mas a gente quer fazer o melhor. Agora sim está aberto o carnaval do Rio”, disse Marcelo Alves, presidente da Riotur.

MC Leozinho agita Bloco da Favorita

MC Leozinho agita Bloco da Favorita. #ODia



Crédito: Anderson Justino / Agência O Dia pic.twitter.com/XgWnk6TWCZ — Jornal O Dia (@jornalodia) January 12, 2020

Com a abertura do oficial do Carnaval, o Município entrou em estágio de mobilização às 13h deste domingo , segundo o Centro de Operações (COR). O evento provoca diversas intervenções no trânsito das redondezas.

De acordo com a Polícia Militar, não há registro de ocorrências no evento até o momento.

Bloco da Favorita - Anderson Justino / Agência O Dia

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Desde as 14h há interdição parcial da pista junto às edificações da Av. Atlântica, entre a Rua Figueiredo Magalhães e a Av. Princesa Isabel.

A reversível da Av. Atlântica permanece entre a Rua Joaquim Nabuco e a Rua Figueiredo Magalhães.

As equipes operacionais acompanharão a quantidade de público e, de acordo com as condições de trânsito no local, o horário de bloqueio poderá ser postergado.

Transporte

O Metrô Rio informa que a linha 2 opera entre a Pavuna e General Osório. Ou seja, não é necessária a transferência na estação Estácio. A concessionária também destaca que em função do grande fluxo de pessoas previsto nas proximidades do evento, não haverá venda de bilhetes na estação Cardeal Arcoverde a partir das 15h, até o final do escoamento do público do show que embarcar na estação. A orientação é para dar preferência para embarque nas estações Siqueira Campos e Cantagalo.