Portela celebra São Sebastião com alvorada, missa, carreata e bolo nesta segunda-feira

Rio - A Portela preparou uma programação especial para celebrar São Sebastião, padroeiro do Rio, da bateria Tabajara do Samba e da agremiação, nesta segunda-feira, feriado na cidade. As comemorações começam às 5h, com alvorada na quadra. Às 9h, haverá missa e, em seguida, uma grande carreata até a Paróquia São Sebastião, em Bento Ribeiro. No retorno à quadra, a festa continua com almoço e bolo. A entrada é franca.



O evento, que é organizado pelo baluarte Jeronymo Patrocínio e pelo Departamento Social, terá a participação de integrantes de todos os segmentos e departamentos.



Vale lembrar que a Portela também celebra anualmente Nossa Senhora da Conceição, padroeira da escola. Nossa Senhora e São Sebastião estão no altar que fica na parte superior do palco do Portelão. Além disso, batizam a capela localizada na entrada da quadra.



Já na tarde do dia 20, a Azul e Branco promoverá uma grande feijoada e shows com os grupos Quintal da Portela e Galocantô, com ingressos a R$ 15. A Portela fica na Rua Clara Nunes 81, Madureira.

Programação do Dia de São Sebastião na Portela, com entrada franca:



5h– Alvorada

8h- Café da manhã

9h– Missa

11h- Carreata levando a imagem do Padroeiro do Portelão até a Paróquia São Sebastião, em Bento Ribeiro (Praça Manágua, 1)

13h– Almoço e bolo