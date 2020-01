Monobloco completa 20 anos de folia

O Monobloco está completando 20 anos de Carnaval em 2020. E para comemorar a sua vigésima folia, o tema do desfile desse ano será "Monobloco 2.0: muito mais que carnaval". A história do grupo carnavalesco surgiu nos anos 2.000, quando os integrantes tiveram a ideia de criar uma oficina para batuqueiros, ou seja, um projeto com o objetivo de ensinar a tocar instrumentos de percussão. Foi assim que surgiu o bloco. Segundo um dos integrantes, a ideia é ter diversas comemorações, não só durante o período carnavalesco, para festejar toda a trajetória do grupo nessas duas décadas de muito sucesso. Celso Alvim, maestro do Monobloco, contou até quando essas festas vão rolar: "Vai ser encerrado apenas no Carnaval de 2021". O maestro também revelou como estão sendo organizadas e distribuídas essas festas até o próximo Carnaval: "O Monobloco está organizando um calendário para promover uma ação por mês". Vale ressaltar que o Monobloco já realizou o seu primeiro evento do ano no dia 4 de janeiro, na Fundição Progresso. Naquela oportunidade, foi inaugurada uma das novidades deste ano tão especial: a Charanga do Monobloco. O público curtiu tanto que Alvim já fez questão de antecipar quando ela irá se apresentar novamente: "A Charanga vai estar presente no nosso segundo evento aqui no Rio no mês que vem". Esse evento será um ensaio da bateria que vai acontecer dia 21 de fevereiro, também na Fundição Progresso.



Promessa: ninguém vai ficar fora das festas

O maestro Celso Alvim também ressaltou a intenção de convidar, para as comemorações, todos que fizeram parte da história do Monobloco: "Serão ações que contarão com a presença de membros da bateria", disse, afirmando que não vai esquecer de chamar ninguém que já fez parte de um dos maiores blocos do Rio: "A gente quer fazer uma comemoração com todo mundo que passou pelo grupo ao longo desses 20 anos".

O Monobloco será um dos oito megablocos que irão se apresentar no Carnaval. Seu desfile está marcado para o dia 1º de março, mesma data em que a Cidade do Rio de Janeiro completa 455 anos. A saída será às 9h, na Avenida 1º de Março, no Centro.

*Estagiário sob supervisão de Bete Nogueira



Galeria de Fotos Por onde passa, Monobloco arrasta uma multidão Reprodução/Facebook Mesmo fora da época de Carnaval, o Monobloco arrasta multidões, como no ano passado, quando desfilou na Presidente Vargas durante micareta em setembro Fotos Reprodução do Facebook Por onde passa, Monobloco arrasta uma multidão Reprodução/Facebook Ensaio do monobloco na Fundição Progresso, em janeiro de 2020 Reprodução Facebook