São Paulo - Sabrina Sato e mais famosas participaram do ensaio técnico da Gaviões da Fiel, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, na noite deste domingo. Com um modelito nas cores da agremiação, Sabrina mostrou sua boa forma e sambou muito no local. Fernanda Lacerda, a Mendigata, e Antônia Fontenelle também participaram do ensaio.