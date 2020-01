Musa! Nicole Bahls rouba a cena em ensaio de rua da Beija-Flor

Rio - Nicole Bahls mostrou que está se empenhando na preparação para o Carnaval 2020. Além das aulas de samba, a modelo participou de um ensaio de rua com a comunidade da Beija-Flor, escola na qual desfilará, no Rio de Janeiro.

Em um vídeo publicado em seu Instagram, Nicole Bahls escreveu: "Fomos esquentar o coração no ensaio da rua em Nilópolis, com nossa Beija-Flor. Obrigada a todos pelo carinho, muito valioso e especial estar com vocês. Desfilar ao lado de vocês é sempre um sonho".

Nos comentários, alguns internautas acreditaram que a morena estivesse "perdida" durante os ensaios para o Carnaval 2020, mas nada que abalasse seu desempenho. "Nicole você é deusa, linda, perfeita, eu amo! Mas tu tá perdidinha na avenida. Mas você consegue, é só se dedicar um pouquinho", escreveu uma seguidora de Nicole Bahls.