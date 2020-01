Rio - Viviane Araújo sambou muito e também namorou bastante no ensaio da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, na quadra da agremiação, na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira. A rainha de bateria contou com a presença do namorado, Guido Militão, com quem trocou muitos beijos e carinhos. Com um shortinho curtinho, Vivi mostrou samba no pé e ainda rebolou até o chão. A funkeira MC Rebecca também participou do ensaio.