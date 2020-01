Cobrindo apenas os seios, Paolla Oliveira samba com look transparente no ensaio da Grande Rio

Rio - Paolla Oliveira tem caprichado cada vez mais nos looks que usa nos ensaios da Acadêmicos do Grande Rio. Neste domingo, a atriz apareceu no ensaio de rua usando um shortinho jeans bem curtinho e uma segunda pele transparente. O modelito cobria os seios de Paolla com algumas pedras nas cores da escola. Paolla Oliveira é rainha de bateria da Grande Rio.