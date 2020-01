Núbia Óliiver e outras musas revelam por que não aceitaram desfilar no carnaval

São Paulo - Enquanto muitas mulheres se preparam para o Carnaval 2020, diversas musas que já brilharam na Avenida decidiram se afastar da festa mais popular do país. Algumas delas se incomodam com a ostentação envolvendo as fantasias e outras com o fato de ter que usar um tapa-sexo. Também tem musa sem tempo de acompanhar os ensaios da escola de samba e outras que estão fora, mas pretendem voltar com tudo no ano que vem.

Para saber o que exatamente afastou essas musas do carnaval 2020, o iG foi atrás de Núbia Óliver, Denise Dias, Deborah Albuquerque, Taty Zato e Thaiz Schmitt. Elas abriram o jogo e responderam com sinceridade por que optaram por não desfilar.

Núbia Óliiver

Núbia Óliiver acha que o carnaval perdeu o foco e isso fez ela se afastar Divulgação/Nelson Miranda

A modelo foi destaque de várias escolas do Rio de Janeiro e de São Paulo e, por vários carnavais, desfilou na Império Serrano. Núbia chegou até a ser rainha de bateria da Acadêmicos do Tucuruvi, mas atualmente não sente vontade de voltar para a avenida e explica o motivo.

“Tenho recebido várias mensagens pelo meu Instagram com pedidos para que eu volte para a avenida. Tenho lembranças lindas e incríveis da minha história com o carnaval. A avenida foi palco de muita felicidade na minha vida e sempre fui recebida com muito carinho pela comunidade e pelo público, mas a diversão foi deixada de lado em troca da ostentação e isso acabou me desanimando de participar da festa”, revelou.

Núbia acredita que, atualmente, há muita disputa e as pessoas ficam comparando quem gastou mais com a fantasia, quem pegou o lugar de quem, quem tem o corpo mais sarado para exibir na avenida e por aí vai. A modelo admite que isso sempre existiu, mas acredita que não era desse “jeito louco” que é hoje em dia.

Denise Dias

Desfilando há cinco anos como musa ou rainha de bateria, Denise diz que nesse período sentiu falta de poder relaxar e viajar com a sua mãe nessa época do ano. Isso pesou muito na hora de decidir se iria ou não encarar a Sapucaí em 2020, mas também teve outro motivo.

“Um fator que me deixa um pouco desanimada são os enredos, já que vejo o carnaval como uma festa popular que retrata a alegria do povo. Um momento para usar toda a criatividade para levar um momento de leveza e diversão para a avenida. Cada vez mais temas como política e religião tem entrado nas escolas causando polêmicas e desconforto para quem desfila e dividindo opiniões de quem assiste.”

Denise acredita que o carnaval tem que ficar isento de pensamentos políticos e religiosos porque isso acaba atrapalhando quem quer defender a escola dentro e fora da avenida. “Num momento de tanto ódio e intolerância, acho que o carnaval deveria ter mais leveza e alegria”, concluiu.

Deborah Albuquerque

O que incomoda a influenciadora digital Deborah Albuquerque no carnaval é a exposição. “Apesar de trabalhar com fotos que mostram meu corpo, acho que não me sentiria confortável de colocar um tapa-sexo. Outro fator que não me agrada muito é a produção de algumas fantasias com plumas de origem animal. Apesar de saber que isso já mudou e muitas escolas utilizam materiais que não agridem os animais.”

Daborah foi convidada para ser musa da Grande Rio este ano, mas, além das questões já citadas, ela disse que não teria tempo para comparecer nos ensaios. “Minha vida é super corrida e não acho justo aparecer só no dia dos desfiles, tirando lugar de pessoas da comunidade. Mas, um dia, quem sabe, eu apareça como musa de uma escola”, falou.

Taty Zatto

A cantora Taty Zatto já desfilou pela Grande Rio, mas confessou que prefere aproveitar o feriado de carnaval para trabalhar e usar esse dinheiro para viajar depois com a família. “Vou passar o carnaval fazendo o que eu amo que é tocar. Por enquanto, vou estar em duas festas aqui no Rio mesmo. Mas provavelmente ainda vou fechar alguma festa em Salvador”, adiantou a musa.

Thaiz Schmitt

Ex-coelhinha da Playboy, Thaiz Schmitt já desfilou em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas este ano ela não sairá em nenhuma escola. A musa não mora no Brasil e, dessa forma, ficaria difícil acompanhar os ensaios. Porém, essa foi só uma pausa e ela já adiantou que quer voltar logo para o carnaval. “Eu sinto muita falta e estou me preparando para voltar. Quem sabe no próximo ano. A energia da bateria é algo inexplicável de contar, só quem já desfilou sabe.”