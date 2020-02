Carnaval de rua tem críticas à água da Cedae e fantasias de geosmina e Coringa

Fantasias com garrafinhas, arquinhos e plaquinhas criticando a crise hídrica que atingiu o estado do Rio de Janeiro há um mês tomaram conta dos blocos que desfilaram pela cidade ontem. No Spanta Neném, que desfilou pela Avenida Epitácio Pessoa, na Lagoa, a blogueira Livia Lopes, de 29 anos, usou fantasia azul, arco com a palavra água e plaquinha de protesto pendurada no pescoço.

Turista de Brasília, ela criticou a má qualidade da água oferecida no Rio. "Já brinquei dizendo que, ao contrário da água da Cedae, estou própria para o consumo", ri. "Tá feia a coisa".

Na tradicional Banda de Ipanema, o consultor em Tecnologia da Informação, Cesar Teixeira, de 68 anos, vestiu-se de paciente. No soro, carvão ativado, substância usada pela Cedae para tentar tratar a água. Ele classificou a crise como "imprecionante", uma alusão ao erro ortográfico cometido pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, no Twitter. Cesar fez a alegria da galera desfilando com bumbum de enchimento.



Os cantores e compositores Tereza Cristina e Moacyr Luz foram os homenageados da banda neste 56º desfile pela orla de Ipanema. De jipe, saudaram o público. Na tradicional Banda de Ipanema, o consultor em Tecnologia da Informação, Cesar Teixeira, de 68 anos, vestiu-se de paciente. No soro, carvão ativado, substância usada pela Cedae para tentar tratar a água. Ele classificou a crise como "imprecionante", uma alusão ao erro ortográfico cometido pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, no Twitter. Cesar fez a alegria da galera desfilando com bumbum de enchimento.Os cantores e compositores Tereza Cristina e Moacyr Luz foram os homenageados da banda neste 56º desfile pela orla de Ipanema. De jipe, saudaram o público.

Tapa-teta é sensação



Sensação do Carnaval, o tapa-teta foi a aposta das amigas Marina Thompson e Maria Eduarda Duran, de 18 e 17 anos respectivamente. As estudantes caíram na folia no Spanta Neném, na Lagoa. "Teve assédio, sim, mas nossos amigos nos protegem. Infelizmente tem gente que não respeita", disse Marina, que convenceu a amiga Maria Eduarda a usar a fantasia.



Outro que roubou a cena foi o advogado Guilherme Queiroz, de 27 anos. Vestido como o comediante falido Arthur Fleck, personagem principal do filme Coringa. "Não podia deixar de prestar minha homenagem", disse ele, enquanto dançava bem lentamente, fazendo jus ao personagem.

Quarenta blocos desfilaram neste sábado. Além do Spanta Neném e do Desliga da Justiça, a folia contou com o GB Bloco e Calma Amor, além do ensaio do Bloco das Carmelitas.



Para o secretário municipal de Envelhecimento Saudável. Qualidade de Vida e Eventos, Felipe Michel, o saldo foi positivo. "Tivemos aquela polêmica sobre o horário do desfile da Banda de Ipanema, mas tudo correu bem", disse.