Camarote homenageia Gugu com a banheira ícone dos anos 90

Rio - Marcando sua estreia no Carnaval de São Paulo, o Camarote 011 chega ao sambódromo homenageando um dos maiores quadros dos anos 90 a “Banheira do Gugu”. A competição, que era comandada pelo apresentador Gugu Liberato, é um grande ícone da televisão brasileira.

Para a alegria dos foliões a brincadeira vai acontecer no formato original do quadro, ou seja, uma competição dentro da água que tem como objetivo achar o sabonete.



“A ideia é a de transformar a folia em uma experiência inesquecível. Nos anos 90, o sonho da maioria dos telespectadores era o de participar da Banheira do Gugu e no Camarote 011 será possível fazer parte dessa brincadeira com muita diversão ”, afirma Leo Rizzo, CEO do Grupo Soccer Hospitality.



“A piscina, batizada carinhosamente de Banheira do Gugu, além de proporcionar aos foliões entretenimento garantido, também vai valorizar a área destinada ao lazer do camarote”, explica Thiago Marques Mucciolo, da Marol Piscinas, responsável pelo desenvolvimento do projeto.



Além disso, o público terá acesso a melhor gastronomia com serviço de Buffet Premium, open bar de chopp e bebidas de primeira linha, 7 pockets shows por noite durante os intervalos das escolas, além de espaço beauty & barbearia, espaço de customização, chapelaria, café da manhã e transfer para o camarote, com Meeting Point Exclusivo.