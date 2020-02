Camarote 'O Dia na Folia' é escolhido para celebrar aniversário de enfermeira

Rio - Um aniversário para ficar marcado. A enfermeira Camila Oliveira completou 28 anos no melhor estilo, ao ganhar de presente do pai o convite para o camarote “O Dia na Folia”, em parceria com Mangueira e Moda Favela. Ao lado da família e de amigos, ela recebeu tratamento especial, com direito a bolo da Vó Alzira e música de parabéns tocada pelo grupo Samba do Xoxó.

"Foi um presente maravilhoso. Está sendo ótimo, a estrutura do camarote é muito boa", disse Camila. Além do parabéns, o Samba do Xoxó, uma das atrações do camarote durante os intervalos dos desfiles, tocou clássicos da Mangueira, levantando os convidados. "O ideal é ter samba nesses shows para quem está fora do desfile se sentir nele. As pessoas relembram os clássicos do Carnaval, é uma boa bagunça", afirmou Marquinhos Miranda, um dos fundadores do grupo.

Quem também aproveitou bastante e chamou a atenção de outros convidados foi o zagueiro Igor Rabello, ex-Botafogo e atualmente no Atlético-MG. Pela segunda vez no Sambódromo, ele aproveitou a folga para viajar de Belo Horizonte ao Rio, e aprovou o camarote do Dia.

"O ambiente é muito bom, espaço ótimo, bem melhor do que o camarote onde fui da outra vez. Com certeza valeu a pena a viagem".