Viradouro encanta e levanta público na Sapucaí

Rio - Segunda escola a desfilar, a Viradouro encantou e levantou o público da Sapucaí. No enredo "Viradouro de alma lavada" a Vermelha e Branca contou a história das ganhadeiras de Itapuã.



Logo no início, a Comissão de Frente arrancou aplausos dos espectadores e dos jurados. Um tripé abria com um aquário em que uma componente mergulhava, fantasiada de sereia. A cabine de avaliadores ficou de pé, com uma salva de palmas.

Galeria de Fotos Carnaval 2020 - Desfile da Escola de Samba do Grupo Especial, G.R.E.S Viradouro, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no centro da cidade do Rio de Janeiro neste Domingo (23). Foto: Daniel Castelo Branco/Agencia O Dia Daniel Castelo Branco/Agencia O Dia Carnaval 2020 - Desfile da Escola de Samba do Grupo Especial, G.R.E.S Viradouro, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no centro da cidade do Rio de Janeiro neste Domingo (23). Gilvan de Souza / Agencia O Dia Carnaval 2020 - Desfile da Escola de Samba do Grupo Especial, G.R.E.S Viradouro, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no centro da cidade do Rio de Janeiro neste Domingo (23). Gilvan de Souza / Agencia O Dia Carnaval 2020 - Desfile da Escola de Samba do Grupo Especial, G.R.E.S Viradouro, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no centro da cidade do Rio de Janeiro neste Domingo (23). Gilvan de Souza / Agencia O Dia Carnaval 2020 - Desfile da Escola de Samba do Grupo Especial, G.R.E.S Viradouro, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no centro da cidade do Rio de Janeiro neste Domingo (23). Gilvan de Souza / Agencia O Dia Unidos do Viradouro foi a segunda escola desde domingo Gilvan de Souza / Agencia O Dia Unidos do Viradouro foi a segunda escola desde domingo Gilvan de Souza / Agencia O Dia Unidos do Viradouro foi a segunda escola desde domingo Gilvan de Souza / Agencia O Dia Unidos do Viradouro foi a segunda escola desde domingo Gilvan de Souza / Agencia O Dia Na comissão de frente da Viradouro, 7 mil litros d'água e uma sereia para homenagear as zingueiras Gilvan de Souza / Agencia O Dia Unidos do Viradouro foi a segunda escola desde domingo Gilvan de Souza / Agencia O Dia Unidos do Viradouro foi a segunda escola desde domingo Gilvan de Souza / Agencia O Dia A Viradouro apresentou carros e alegorias grandiosos, empolgando o público na Avenida Gilvan de Souza



As alegorias grandiosas, predominantemente nas cores vermelho, prata e dourada, impressionaram o público. Um dos destaques foi um pede passagem com uma escultura de Oxum "lavando" o logo da Viradouro. As alegorias grandiosas, predominantemente nas cores vermelho, prata e dourada, impressionaram o público. Um dos destaques foi um pede passagem com uma escultura de Oxum "lavando" o logo da Viradouro.

A escola fez questão de promover uma interação com os espectadores. As baianas entregaram saquinhos de cocada e componentes entregaram fitinhas de Nossa Senhora da Conceição.

O intérprete Zé Paulo Sierra também cumprimentou todo o público. Ele colocou dreads para a apresentação. Esse foi o diferencial da apresentação: a interação com o público, que cantou bastante o samba.

"Esse ano é nosso, não tem como dar errado. Ano passado a gente veio do acesso e por pouco não saímos com o título. Impossível não dar certo", disse Mestre Ciça.

O último carro da escola deu problema com a luz. Uma escultura ia levantar uma mensagem, mas acabou sendo somente um pano branco. O presidente da Viradouro, Marcelinho Calil, falou sobre o resultado final e disse não ter visto o defeito no veículo.

"Foi tudo maravilhoso. Está falando de um fato (da falha no último carro) que não posso opinar, não vi absolutamente nada. Estou muito feliz com o resultado, a gente consegui botar na Avenida o projeto que a gente queria, contando a história dessas mulheres guerreiras", disse Marcelinho.