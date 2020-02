Thiago Martins assume namoro na Sapucaí

Thiago Martins marcou presença no primeiro dia de desfile do Grupo Especial, do Rio, na Marquês de Sapucaí. Apesar de estar sozinho, o ator e cantor assumiu pra primeira vez que esta namorado Talita Nogueira.“Sim é namoro. A gente não gosta muito de se rotular. A gente tá junto e pode classificar como namoro, sim”, diz o artista.No ar em amor de mãe, Thiago tem uma relação antiga com a festa. “Tive uma folguinha para curtir. Vim aqui para ver algumas escolas e na verdade eu sou fã de Carnaval por causa do meu pai. Fui criado dentro de um barracão de escola de samba, a São Clemente. Eu gosto de todas”, afirma.