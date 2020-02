Tuiuti faz bom desfile plástico, mas corre e atrapalha sua evolução

Rio - O Paraíso do Tuiuti foi a quarto escola do Grupo Especial a pisar na noite deste domingo, no Sambódromo, e fez bonito conjunto plástico, ou seja, nas suas alegorias e fantasias. O carnavalesco João Vitor conseguiu apresentar bom gosto visual, luxo na medida certa e leitura em seus carros alegóricos. O único porém do desfile ficou por conta do quesito evolução.

Estranhamente, a escola correu na pista em alguns momentos, principalmente, nos módulos 2 e 3 de julgamento. A dupla de cantores, Nino e Celsinho Mody, corresponderam no andamento do samba-enredo, com a grande atuação da bateria de mestre Ricardinho.

A comunidade de São Cristóvão cantou forte o samba-enredo, impulsionando o quesito harmonia. Quem também teve uma boa performance foi o casal de mestre-sala e porta-bandeira.