Mangueira mostra o 'Jesus da gente' na Sapucaí com jovem negro crucificado

Rio - Terceira escola a desfilar, a Mangueira entregou para o público da Marquês de Sapucaí o que prometia: um "Jesus da Gente". A característica mais marcante da Verde e Rosa foi o canto aguerrido da comunidade, que empolgou o público.

Mangueira foi a terceira escola a desfilar no domingo - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Confira as imagens do desfile da Mangueira



A penúltima alegoria, a mais forte da apresentação, lembrou a imagem de Jesus Cristo crucificado e arrancou aplausos. Na cruz, um jovem negro, vestido com as cores da escola. Na espada, a sentença "negro".



Elias Riche, presidente da Mangueira, comentou a apresentação: "Tudo foi perfeito, o público entendeu a proposta. Conseguimos mostrar o Jesus do povo".